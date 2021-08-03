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< Hurda ve Hammadde

İtalya iç piyasasında hurda fiyatları düşüş gösterdi

İtalya iç piyasasında hurda fiyatları, Temmuz ayının ikinci yarısında görülen düşüşün ardından daha da düştü.

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