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İtalya hurda piyasası global piyasadaki gelişmelere rağmen güçlü

Geçtiğimiz iki haftalık süre içerisinde, İtalya yerel hurda piyasasında fiyatlar Türkiye’de ithal hurda fiyatlarının düşmesine rağmen gücünü korudu.

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