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< Hurda ve Hammadde

Hint entegre olmayan çelik üreticilerinin kısıtlı likiditesi hurda ithalatını hemen hemen durdurdu

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Hindistan’ın hurda ithalatı neredeyse durma noktasına geldi.

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