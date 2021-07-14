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< Hurda ve Hammadde

Hint alıcılar artan hurda fiyatları sonucu ithalatı bıraktı, satıcılar diğer pazarlara odaklandı

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Hindistan’da ithal hurda fiyatları artış gösterdi.

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