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Hindistan’da ithal hurda fiyatları düşmeye başladı, alıcılar yeni taban fiyatı bekliyor

Hindistan’da ithal hurda fiyatları düşmeye başladı, ancak alıcılar yeni bağlantılar yapmayıp beklemeyi tercih etti.

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