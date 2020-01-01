﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Hindistan’da ithal hurda fiyatları arz sıkıntısı nedeniyle daha da arttı

Hindistan’da ithal hurda fiyatları, arzın daha da azalması ve yüksek değişkenlik seviyesi nedeniyle arttı ve tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kullanıcı Bilgisi

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.