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Hindistan’da ithal hurda alımları artan fiyatlar ve yükselen navlun sebebiyle yavaşladı

Hindistan’da ithal hurda alımları, arzdaki daralma sonucu fiyatların artması ve navlun ücretlerinin yükselmesi sonucu yavaşladı.

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