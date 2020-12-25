﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Hindistan çıkışlı pelet fiyatları sertçe yükseldi, kısa vadede daha fazla artış bekleniyor

Hindistan pelet ihracat piyasasında fiyatlar hafta sonuna doğru artış gösterdi.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kullanıcı Bilgisi

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.