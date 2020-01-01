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Hindistan çıkışlı pelet fiyatları çelik piyasasındaki güçlü görünüm ve Çin’in dönüşü sayesinde yükseldi

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Hindistan’dan dış piyasalara verilen pelet fiyatları Çinli alıcıların piyasa dönmesiyle birlikte iyileşti.

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