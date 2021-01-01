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Güney Koreli üretici Rusya çıkışlı A3 kalite hurda aldı

Hyundai Steel ve Dongkuk Steel uluslararası hurda fiyatlarındaki düşüşler nedeniyle alış fiyatlarını düşürmeye çalışıyor.

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