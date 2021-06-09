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< Hurda ve Hammadde

Güney Koreli Hyundai Japonya çıkışlı hurda için karşı tekliflerini yükseltti

Kanto ihalesinin ardından, Güney Koreli üretici Hyundai Steel, Japonya çıkışlı hurda için verdiği karşı teklifleri yükseltti.

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