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Fiyatlar çok hızlı arttığı için Tayvan hurda ithalatını yavaşlattı

Bu hafta Tayvan’ın hurda ithalatı, fiyatlar çok hızlı yükseldiği için azaldı.

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