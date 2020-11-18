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En son yapılan Brezilya çıkışlı pik demir bağlantısıyla hedeflenen fiyata ulaşıldı

Brezilya merkezli bir satıcı yakın zaman önce yaptığı bir pik demir bağlantısında hedeflenen fiyata ulaştı.

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