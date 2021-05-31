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< Hurda ve Hammadde

Ege Çelik gemi hurdası alım fiyatlarını yeniden düşürdü

İzmir bölgesinde faaliyet gösteren Ege Çelik gemi hurdası alım fiyatlarını 28 Mayıs Cuma gününe kıyasla 5$/mt daha düşürdü.

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