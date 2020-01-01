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< Hurda ve Hammadde

Demir cevheri fiyatları yüksek vadeli fiyatlar nedeniyle daha da arttı

Bugün itibarıyla, Çin’de ithal demir cevheri fiyatları, 9 Haziran tarihine ve geçtiğimiz haftaya kıyasla artış gösterdi.

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