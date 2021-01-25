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< Hurda ve Hammadde

Çin’e yapılan Japonya çıkışlı hurda satışları fiyatlar daha da düştükten sonra artabilir

Japonya’da yerel hurda piyasası bu hafta da zayıf seyretmeye devam etti.

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