﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel hurda fiyatlarındaki artışın ardından sınırlı bir değişim gözlendi

Çin’de iç piyasaya verilen hurda fiyatları, geçtiğimiz hafta gözle görülür bir artış kaydetmesinin ardından bu hafta küçük değişimler gösterdi.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.