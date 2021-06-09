﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel hurda fiyatları tersine döndü, ithalat için verilen karşı teklifler de arttı

Çin’de yerel hurda fiyatları, talepte ve demir cevheri gibi hammadde fiyatlarında görülen artışlarla desteklendi.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.