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Çin’de ithal koklaşabilir taş kömürü fiyatları zayıf talep nedeniyle yine düştü, yerel fiyatlar arttı

23 Ekim tarihinde sona eren haftada, dış piyasalardan Çin’e verilen koklaşabilir taş kömürü tekliflerinde fiyatlar daha da düştü.

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