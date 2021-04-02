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Brezilya’dan ABD’ye uzun bir aradan sonra yeni pik demir satışları yapıldı

Brezilya merkezli pik demir tedarikçileri, uzun bir aranın ardından ABD’ye satış gerçekleştirdi.

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