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Brezilya’daki şiddetli yağışlar pik demir üreticilerini operasyonlarını askıya almaya zorladı

Brezilya’nın güneydoğusundaki şiddetli yağışlar, yerel pik demir üreticilerini operasyonlarını askıya almaya zorladı. Öndeki ...

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