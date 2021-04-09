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Brezilya çıkışlı pik demir ticareti hızlandı, ABD’ye yeni bağlantılar yapıldı

ABD’li müşterilerin pik demir alımına dönmesiyle, geçtiğimiz hafta yapılan bir diğer Brezilya çıkışlı pik demir bağlantısı bu hafta piyasada duyuldu.

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