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< Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı pik demir tedarikçileri hala fiyat artışı için bastırıyor

Brezilya’dan ABD’ye 520$/mt FOB'dan yapılan son satışın ardından, bu seviyenin 20$/mt üzerinden yeni bir Brezilya çıkışlı pik demir bağlantısı duyuldu

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