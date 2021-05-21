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< Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı pik demir fiyatları yeni bağlantılarda arttı

Brezilya merkezli pik demir tedarikçilerinden biri, Güney Amerika’ya yapılan yeni bir satışta hedef fiyata ulaşabildi.

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