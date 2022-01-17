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< Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı pik demir fiyatları son bağlantıda 500$/mt FOB’a çıktı

Küresel pik demir üreticileri, yeni tekliflerinde yukarı yönlü bir düzeltme yaptı.

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