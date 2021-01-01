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< Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı pik demir fiyatları ABD’ye yapılan bağlantıda aynı kaldı

Brezilya’dan ABD’li bir distribütöre yapılan bağlantıyla birlikte ABD pik demir piyasasında devam eden durgunluk sona erdi.

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