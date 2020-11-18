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Brezilya çıkışlı pik demir Çin’e yapılan yeni bağlantıyla yükselişe geçti

İki haftalık aradan sonra, yapılan son bağlantılarla birlikte fiyatlar keskin şekilde yükseldi.

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