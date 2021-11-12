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< Hurda ve Hammadde

Bangladeş’te ithal hurda fiyatları yükseldi, yerel üreticiler artan maliyetleri müşterilere yansıtıyor

Yakın zamanda Bangladeş’e yapılan bir dizi satışın ardından, küresel hurda tedarikçilerinin Bangladeş’e verdikleri teklifleri ...

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