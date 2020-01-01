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Bangladeş’te hurda fiyatları konteyner eksikliği nedeniyle artmaya devam ediyor

Bangladeş’te ithal hurda fiyatları, önemli oranda konteyner arzı eksikliği ve artan navlun ücretleri nedeniyle artmaya devam etti.

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