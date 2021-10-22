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< Hurda ve Hammadde

Alıcılar Japonya çıkışlı hurda alabilmek için karşı tekliflerini artırmak zorunda kaldı

Japonya çıkışlı hurda müşterileri, yeterli alım yapmada zorluk yaşamaya ve verdikleri karşı teklifleri gittikçe artırmaya devam etti.

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