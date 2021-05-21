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ABD’nin Portland ve San Francisco bölgelerinde rıhtımda teslim HMS I/II 80:20 hurda fiyatları

ABD’nin San Francisco ve Portland bölgelerinde rıhtımda teslim HMS I/II 80:20 hurda fiyatları yaklaşık 381$/mt seviyesinde duyuluyor.

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