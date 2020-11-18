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ABD’nin Portland ve San Francisco bölgelerinde rıhtımda teslim HMS I/II 80:20 hurda fiyatları

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Portland ve San Francisco’da rıhtımda teslim HMS I/II 80:20 hurda fiyatları geçtiğimiz ...

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