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< Hurda ve Hammadde

ABD’nin Ortabatı bölgesinde hurda fiyatları netleşti, çoğu fiyat yatay seyretti

ABD’nin Ortabatı bölgesinde hurda fiyatları beklendiği gibi netleşti.

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