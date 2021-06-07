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< Hurda ve Hammadde

ABD’nin kuzeydoğusunda hurda fiyatları netleşti

ABD’nin kuzeydoğusunda hurda fiyatları beklendiği gibi yükseldi. Haziran ayı hurda fiyatları aşağıdaki tabloda görülebilir: ...

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