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ABD’nin kuzeydoğusunda hurda fiyatları netleşti

ABD’nin kuzeydoğusunda hurda fiyatları bu ayki alım döneminde artış gösterdi.

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