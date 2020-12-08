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ABD’nin kuzeydoğusunda Aralık ayı için hurda fiyatları netleşti

ABD’nin kuzeydoğusunda hurda fiyatları bu hafta önemli ölçüde yükseldi.

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