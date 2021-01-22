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ABD’nin Doğu Kıyısı’nda rıhtımda teslim hurda fiyatları

ABD’nin Philadelphia ve New York limanlarında HMS I/II 80:20 kalite hurda için rıhtımda teslim fiyatlar 335-356$/mt aralığında yer alıyor.

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