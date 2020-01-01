﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Hurda ve Hammadde

ABD’nin Doğu Kıyısı ve Ohio Vadisi’nde hurda fiyatları beklendiği gibi arttı

ABD’nin Kuzeydoğu bölgesi ve Ohio Vadisi’nde hurda fiyatları yaklaşık 20$/mt artış gösterdi.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.