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< Hurda ve Hammadde

ABD’den Türkiye’ye yapılan hurda bağlantılarında keskin düşüş görüldü

Bugün Türkiye ithal hurda piyasasında duyulan ikinci ABD çıkışlı bağlantı sonrasında, hurda fiyatlarında keskin düşüş kaydedildi.

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