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ABD’deki yüksek talep küresel pik demir fiyatlarını destekliyor

Bu yıl pik demirin ana alıcısı olan Çin’in yokluğuna rağmen, küresel pik demir tedarikçilerinin geri adım atmaya niyeti yok.

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