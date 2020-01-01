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< Hurda ve Hammadde

ABD’deki şiddetli fırtınalar Mart ayı hurda fiyatlarını artırabilir

Piyasa kaynakları, ABD’de iç piyasaya verilen hurda fiyatlarının Mart ayında artacağına dair beklentilerin devam ettiğini söyledi.

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