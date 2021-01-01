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< Hurda ve Hammadde

ABD’de yerel hurda alımları yavaş başladı, bazı bölgelerde fiyatlar hala net değil

ABD’de Ekim ayı yerel hurda alımları yavaş başladı ve piyasa kaynakları Ortabatı, Ohio Vadisi ve Güney bölgelerinde ...

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