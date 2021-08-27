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ABD’de tüm hurda fiyatlarının Eylül’de düşmesi bekleniyor

Geçtiğimiz hafta, ABD’deki piyasa kaynakları hurda fiyatlarının Eylül ayında gevşeyeceğini düşündüklerini söylemişti.

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