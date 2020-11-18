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ABD’de Ohio Vadisi ve Şikago’da hurda fiyatları henüz belirlenmedi

ABD’nin Ohio Vadisi ve Şikago bölgelerinde hurda fiyatları henüz belirlenmedi.

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