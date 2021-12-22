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< Hurda ve Hammadde

ABD’de Ocak ayı hurda fiyatlarına yönelik beklentiler değişmedi

SteelOrbis’e bilgi veren piyasa kaynakları, ABD’de yerel hurda fiyatlarının Ocak ayında hala aşağı yönlü baskı göreceğini ...

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