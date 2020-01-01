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ABD’de Nisan ayı hurda fiyatlarının seyrini tahmin etmek için “hala çok erken”

ABD’de hurda fiyatları bu ay keskin bir şekilde yükseldi, ancak bazı piyasa kaynakları Nisan ayı hurda fiyatlarına yönelik karışık düşüncelere sahip.

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