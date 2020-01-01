﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Hurda ve Hammadde

ABD’de Mayıs ayı hurda fiyatlarının hala artış göstermesi bekleniyor

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, ABD yerel hurda piyasasında Mayıs ayı fiyatlarının artacağı beklentisi çoğunlukla değişmedi.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.