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ABD’de Mart ayı hurda fiyatları henüz netleşmedi, yüksek bir artış bekleniyor

Geçen hafta, piyasa kaynakları ABD’de Mart ayı hurda fiyatlarının 20-41$/mt aralığında artabileceğini düşünüyordu.

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