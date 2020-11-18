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< Hurda ve Hammadde

ABD’de Kasım ayı hurda fiyatlarının yatay seyretmesi ya da hafifçe artması bekleniyor

ABD’de bu ayki hurda alımları ülkedeki seçimler nedeniyle çoğunlukla ertelenirken, geçen haftanın sonu ve bu haftanın başında bazı alımlar yapıldı.

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