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< Hurda ve Hammadde

ABD’de hurda satışları devam ediyor, bazı üreticiler fiyatları sabit tutmaya çalışıyor

ABD’de hurda fiyatları henüz netleşmedi ve bazı üreticiler Nisan ayına kıyasla en az 20$/mt daha fazla ücret ödüyor.

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